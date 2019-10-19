شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات «رينو» تدفعها إلى بيع حصتها في «نيسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزيد الأزمات المتتالية والمتنامية لشركة «رينو» الفرنسية للسيارات من احتمال بيع حصتها في شركة «نيسان موتور» اليابانية، في خطوة ستسهم في تخفيف حدة التوتر في علاقاتهما، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وتزايد احتمال إبرام اتفاق حول تملك الأسهم مع الشركة اليابانية في أوساط المحللين محلياً بعد أسبوع مضطرب بالنسبة لشركة رينو. وأوضحت بلومبرج أن التحذير بشأن الأرباح وما تلاه من تراجع سعر السهم الجمعة على خلفية إعادة هيكلة للإدارة العليا، كشف كيف قد يكون وضع الشركة الفرنسية غير المستعدة لمواجهة تباطؤ بقطاع السيارات.

ونقلت بلومبرج عن المحلل فيليب هوشوا بمؤسسة جيفريز في مذكرة قوله: إن «رينو قد يتعين عليها النظر في بيع أصول، بما في ذلك أسهم نيسان من أجل الدفاع عن ميزانيتها»، مشيراً إلى احتمال خفض قيمة التوزيعات النقدية ومخاوف بشأن ضعف تدفق نقدي حر جديد.

وستستغرق عملية بيع حصص الأسهم طريقاً طويلاً في حل هيكل الملكية المشتركة غير المتوازنة للأسهم، وهو أصلاً محل نزاع بين الشركتين.

وتسبب التوتر في تقويض تعزيز أكبر لروابطهما التشغيلية التي كان يمكن أن تساعد في تسهيل وتيسير الاستثمار في السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل ذاتياً.

ووفقاً للمحلل أرند إيلينجورست بشركة إيفركور آي إس آي، فإن «القراءة الإيجابية الوحيدة» في تحذير رينو بشأن الأرباح ستتمثل في أن المشاكل المالية ستُحدث عملية بيع حصتها في نيسان. وأضاف «مع ذلك، فإن هذا الخيار سيكون بالتأكيد غير مقنع تماماً في مرحلة ضعف سعر السهم».

وتمتلك رينو حصة نسبتها 43% في نيسان مع تمتعها بحقوق التصويت، بينما لدى نيسان حصة في رينو بنسبة 15 في المئة بدون هذه الحقوق. وتدفع الشركة اليابانية من أجل تقليص حصة رينو، وهو ما تقاومه الشركة الفرنسية.

وتتراجع قيمة أسهم كلتا الشركتين منذ أن ألقي القبض على الرئيس السابق كارلوس غصن في الـ 19 من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وهو ما عمق شكوكهما المتبادلة، وكاد ينهار تحالفهما القائم على تعهد بتوفير في التكاليف.