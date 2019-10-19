مصادر: عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة أن “ملف المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش وبحث بين البلدين بما فيه مصلحة للطرفين، وذلك بعد توقيع بروتوكول اتفاق بين الجانبين الخميس الماضي”. بحسب ما نشرت صحيفة القبس الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن “الإنتاج بحقل الخفجي سيعود فورا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية بين البلدين والأوراق الخاصة بالبيئة، أما حقل الوفرة فالإنتاج سيعود به خلال ٣ أشهر وهي الفترة التي يتطلبها الحقل للتشغيل”.

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وبحسب الصحيفة؛ أوضحت المصادر أن “وفدا كويتيا برئاسة السفير مجدي الظفيري، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم ، و رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ووكيل وزارة النفط الشيخ نمر المالك الصباح، وغانم الغانم وفواز الشبلي من وزارة الخارجية، كانوا قد توجهوا الخميس الماضي للمملكة العربية السعودية، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي الممثل بوزير الطاقة الامير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود، وممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وشركة أرامكو”.

وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أكد أن الإنتاج في «المنطقة المقسومة» سيعود قريبا، مشددا على أن العلاقة بين الكويت والسعودية متينة، وبإمكاننا تجاوز وحلحلة أي أمور فنية.

وفي تصريح أدلى به الفاضل، عقب حضوره اجتماع مجلس الوزراء السعودي مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مارس الماضي، أشار إلى أنه “فيما يتعلق بملف المنطقة المقسومة، سيتم الانتهاء من أي شيء متعلق بهذا الملف وسيعود الإنتاج خلال فترة وجيزة”.