بكين تتعهد بمعالجة مخاوف أمريكا وواشنطن تدعو لتحفيز الاقتصاد العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين السبت: إن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأساسية لكل من الطرفين على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وإن وقف الحرب التجارية سيكون أمراً طيباً للبلدين وللعالم، فيما دعت واشنطن القوى الكبرى الرئيسية الأخرى في العالم الجمعة للعمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، دون أن تأتي على ذكر الحرب التجارية الأمريكية الصينية، محمّلة زيادة مدخرات الدول مسؤولية التباطؤ العالمي الحالي، ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.

وقال ليو وهو أيضاً المفاوض الرئيسي في المحادثات التجارية خلال مؤتمر للواقع الافتراضي في مدينة نانتشانغ عاصمة إقليم جيانغشي بجنوب شرق الصين إن «الجانبين حققا تقدماً كبيراً في مجالات كثيرة ووضعا أساساً مهماً للتوقيع على اتفاق مرحلي».

وقال في كلمة عامة نادرة بشأن الحرب التجارية إن «وقف تصعيد الحرب التجارية يفيد الصين والولايات المتحدة والعالم كله. إنه ما يتمناه المنتجون والمستهلكون على حد سواء».

وتوصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق محدود الأسبوع الماضي نحو إنهاء الحرب التجارية التي أقلقت الأسواق العالمية وأثرت في النمو العالمي. ويعمل الجانبان على التوصل لاتفاق خطي.

وقال ليو إن الصين ستزيد من الاستثمارات في التكنولوجيات الأساسية للتعجيل بإعادة الهيكلة الاقتصادية، وأضاف أن الآفاق الاقتصادية مازالت «مشرقة للغاية».

وأضاف «لا نشعر بقلق بشأن التقلبات الاقتصادية على المدى القصير. لدينا كل الثقة في قدرتنا على تلبية أهداف الاقتصاد الكلي لهذا العام»، وقال إن تحسن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يفيد العالم.

وأكد أن «نمو التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مرتبط بسلام واستقرار وازدهار العالم كله»، وقال «بإمكان الصين والولايات المتحدة أن تلتقيا في منتصف الطريق على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومعالجة المخاوف الأساسية لكل منهما ومحاولة خلق مناخ جيد وتحقيق الأهداف المشتركة لكل من الجانبين».

من جهته، وفي بيان صدر في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الاقتصاد الأمريكي يتقدم على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن يحقق نمواً أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب.

وتتعارض تصريحات منوتشين مع تحذيرات سابقة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع قال فيها إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تكلّف الاقتصاد العالمي نسبة 0,8 في المئة العام المقبل وحده فقط، وتؤثر أيضاً في الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.

وبينما دعا صندوق النقد إلى مزيد من التحفيز للاقتصاد، فقد خفّض توقعاته الاقتصادية العالمية للفصل الرابع، مشيراً إلى حروب ترامب التجارية كسبب رئيسي للوهن.

وبحسب منوتشين فإن دول العالم إذا لم تقم باتخاذ إجراءات، فإن التباطؤ في الصين وألمانيا وأوروبا «يمكن أن يكون أطول أو أعمق مما كان متصوراً في البداية».

وقال إن هناك «مساحة واسعة للتخفيضات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية» لتحفيز انتعاش النشاط الاقتصادي.

وأضاف منوتشين، «بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة هي أعراض للزيادة الكبيرة في المدخرات التي لا يتم توظيفها بشكل منتج ضمن الاقتصادات المحلية في الصين وألمانيا وهولندا وغيرها من الاقتصادات الكبرى».

وسجل الاقتصاد الصيني انخفاض إجمالي الناتج الداخلي إلى 6% في الفصل الأخير، وهو أدنى مستوى له منذ 27 عاماً، وفي حين تفوقت الولايات المتحدة على الاقتصادات الصناعية الأخرى هذا العام، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن الحروب التجارية التي قام بها ترامب قد أضرّت بالصناعات الأمريكية والقطاع الزراعي بشكل خاص بسبب ضعف الصادرات.