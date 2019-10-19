ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وأكبر حالة تذبذب سعري للمعدن النفيس منذ 3 سنوات

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، السبت 19 أكتوبر، في الأسواق المصرية، بقيمة 3 جنيهات.

وجاء ارتفاع الذهب محليا، عقب زيادة سعر الأوقية عاليما لتسجل أعلى من 1490 دولار.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

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عيار 18 بـ 578 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 675 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 771 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.