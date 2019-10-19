السعودية: 39 مبادرة لتطوير التجارة الالكترونية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية وبالتعاون مع مجلس التجارة الالكترونية ورشة عمل تناولت ما وصلت إليه تنظيمات التجارة الالكترونية وأبرز تحدياتها، بحضور عدد من مسؤولي المجلس الممثلين لعدد من الجهات الحكومية ورجال أعمال، وذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر بمقر الغرفة.

وقال أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية وعضو مجلس التجارة الالكترونية أن قطاع التجارة الالكترونية قطاع نامي وواعد إلا أن إجراءاته تتطلب تظافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة.

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وقال الثنيان وهو رئيس لجنة القياس والمتابعة بالمجلس أن رؤية 2030 وضعت نصب أعينها جعل المملكة محطة لوجستية تربط المملكة بالقارات الثلاث، مستعرضا أهم خطوات المجلس ومنها العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة تشمل جوانب متعددة ومنها بناء الكوادر والبنى التحتية، مشيداً بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكن والذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك، مبيناً أن العمل الآن جاري لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق.

وأشار إلى أن ضوابط التجارة الالكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، متضمنة خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الالكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجستي.

بدوره قال سعد محمد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية أن التجارة الالكترونية باتت إحدى اللغات الجديدة لعصر تجارة التجزئة، مما يلزم وجود آليات تجهيزية للتأهيل البشري والفني والتشريعي تواكب أسلوب التجارة الحديثة، مثمناً جهود المجلس وتعاون الجهات الحكومية في تسريع تحول وتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية.