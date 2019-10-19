شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.1180، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1.1280، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1040 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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