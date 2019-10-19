جولدمان ساكس يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 18-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحاول تصريف هذا التشبع وليستند خلال ذلك بدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستجمع في الوقت نفسه لبعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط . Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 202.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة 221.29 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد

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