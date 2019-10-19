شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي أمس جلسة اتسمت بالتذبذب ، بسبب ملامسته خلالها لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه ما زال يتداول بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير .
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 130.86 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 126.26 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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