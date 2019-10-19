شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يعاود الارتفاع بقوة – تحليل – 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ويبدو أنه يحاول تصريف هذا التشبع .

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المهم 133.92 لتأكيد عزمه على مواصلة الارتفاع ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 140.48 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد