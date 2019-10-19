شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو تسيطر عليه التداولات الجانبية على مدى القصير – تحليل – 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) في آخر تداولاته على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة محاولة السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها ، ولكن يأتي التراجع وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة موجة جانبية على المدى القصير ، تهدف لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم بصورة تصحيحية بتداولاته القادمة على المدى القصير، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 113.76 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

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