شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وتُنهي التعاملات على انخفاض..و"الداو جونز" يسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين إزاء الاقتصاد العالمي بعد بيانات صينية ضعيفة فضلا عن ترقب التصويت على اتفاق "بريكست".



ووقع "الداو جونز" تحت وطأة ضغوط على سهم شركة "بوينج" الذي هبط بنسبة 6.8% مغلقا عند 344 دولارا، وهبوط سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 6.2%.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموا بنسبة 6% في الربع الثالث بينما توقع محللون نموا بنسبة 6.1%.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.3% إلى 52.78 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.3 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 0.8% إلى 59.42 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ وسجل أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 59.01 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 255 نقطة) إلى 26770 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 27018 نقطة واقل مستوى عند 26770 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 8089 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 8157 نقطة وأقل مستوى عند 8045 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد تراجع بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2986 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، فيما بلغ أعلى مستوى عند 3000 نقطة وأقل مستوى عند 2976 نقطة.