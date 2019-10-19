شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط 6.7% بعد أنباء عن ممارسة الشركة تضليلاً بشأن "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات بشكل حاد مقتربا من تسجيل أدنى مستوى إغلاق في نحو شهرين، وذلك في أعقاب تقرير تحدث عن أن الشركة ضللت وكالة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بسلامة طائرات "737 ماكس".



وأظهرت رسائل داخلية اطلعت عليها "رويترز" أن "بوينج" ضللت مسؤولي الجهات التنظيمية والفيدرالية في أمريكا بشأن مدى الأمان في تحليق الطائرات من الطراز المذكور.

Advertisements



وأعربت الوكالة عن مخاوفها من هذه الرسائل التي تستدعي تحقيقاً في التضليل الواقع من جانب الشركة.



ومن الجدير بالذكر أن دول العالم لا تزال تحظر تحليق طائرات "737 ماكس" منذ سقوط طارتين أندونيسية وإثيوبية في أقل من ستة أشهر آخرها في مارس/آذار مما أسفر عن مصرع أكثر من 300 راكباً.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بوينج" بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.7% إلى 344.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 369.3 دولار وأقل سعر عند 344.1 دولار.