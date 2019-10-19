شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تقع تحت وطأة الضغوط وسط مبيعات تنتاب الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط على سوق العملات الرقمية بالتزامن مع موجة مبيعات مكثفة تنتاب أسواق الأسهم والمعادن النفيسة وعدد من العملات.



وجدد وزير المالية الألماني التحذير من العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام القادم مشددا على ضرورة حظر الاتحاد الأوروبي تداولها بسبب ما تشكله من خطورة على النظام النقدي.

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وفي سياق آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 6% في الربع السنوي الثالث، وهو ما جاء دون توقعات بنمو نسبته 6% مما أثار القلق حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 1.4% إلى 174 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 177.8 دولار وأقل سعر عند 168.2 دولار.



وبلغت القيمة السوقية لـ"الإثيريوم" نحو 18.86 مليار دولار، ولا تزال في المرتبة الثانية بعد "بتكوين" التيي تقدر قيمتها بحوالي 144 مليار دولار.