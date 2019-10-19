- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة طفيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات ضعيفة، وهو ما لم تتمكن المعادن النفيسة من استغلاله وجذب الطلب من المستثمرين كملاذ آمن.
كانت بيانات حكومية قد كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6% في الربع الثالث، وهو ما جاء دون توقعات بنمو بنسبة 6.1% خلال نفس الفترة.
وتتحول أنظار الأسواق العالمية غدا نحو المملكة المتحدة لمتابعة جلسة تصويت البرلمان على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 17.578 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، في حين بلغ أعلى سعر اليوم عند 17.62 دولار وأقل سعر عند 17.42 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تنخفض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة طفيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.