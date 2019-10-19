شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع وسط تفاؤل بتمرير اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه منذ الإعلان عن التوصل إلى مسودة اتفاق تتعلق بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" هذه الاتفاقية بالعظيمة، في حين اعتبرها رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" عادلة وتعبر عن إرادة حقيقية في تجاوز الخلافات بين الطرفين.



وطالب "جونسون" البرلمان البريطاني بالموافقة على هذا الاتفاق كي تركز حكومته على أولويات أخرى كتحسين ظروف المعيشة ومكافحة جرائم العنف وحماية البيئة.

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يأتي ذلك قبيل عقد البرلمان البريطاني غدا السبت جلسة تصويت هامة لاتخاذ قرار بشأن مسودة الاتفاق المعلن عنه.



وحال رفض الاتفاق، فإن المملكة المتحدة سوف تغادر الاتحاد الأوروبي دون صفقة على الأرجح مما يضر اقتصادها بشكل كبير، وعلى أثر ذلك، ربما يتم تمرير الاتفاق لهذا السبب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2946، وسجل أعلى سعر عند 1.2964 وأقل سعر عند 1.2839.