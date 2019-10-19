الاقتصاد

الذهب ينخفض في ختام التعاملات لكنه يسجل مكاسب هذا الأسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ولم يستطع المعدن النفيس الاستفادة من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن "بريكست"، لكنه سجل مكاسب هذا الأسبوع.


كانت ببيانات حكومية صينية قد كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في الربع الثالث، بينما توقع محللون نموا بنسبة 6.1%.


ويسود عدم اليقين في الأسواق بشأن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت عليها غدا داخل أروقة مجلس العموم.

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وحال رفض هذه المسودة، فعلى الأرجح، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مما يكون لها أثر بالغ على الاقتصاد البريطاني.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 1494.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1497.9 دولار وأقل سعر عند 1488.3 دولار.

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