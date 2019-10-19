شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره بعد بيانات سلبية ووسط ترقب لتصويت بريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب واسع النطاق لتصويت البرلمان البريطاني على مسودة اتفاق "بريكست".



ومن المنتظر تصويت مجلس العموم في المملكة المتحدة يوم السبت على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي بصفقة مرنة.



وتجدر الإشارة إلى أنه حال رفض الاتفاق، يرجح خروج بريطانيا من التكتل دون صفقة الأمر الذي يشكل خطورة على اقتصادها.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية صينية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 6% في الربع الثالث بينما توقع محللون نموا بنسبة 6.1%.



ومن جانبه، صرح نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه خطورة تتمثل في عدة جوانب كالحرب التجارية وضعف التضخم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.