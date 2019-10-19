شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره عقب بيانات صينية ضعيفة..و"برنت" أدنى 60 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم ماحية المكاسب السابقة، وذلك في أعقاب دور بيانات صينية ضعيفة أثارت المخاوف بشأن الطلب من ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



كانت الحكومة الصينية قد أعلنت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 6.1%.



وفي سياق آخر، أعلنت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات الخام بحفار واحد إلى 713 في الأسبوع الجاري.

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وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 53.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.3% إلى 59.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 59.01 دولار.