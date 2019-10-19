شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفة لعدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا بمقدار واحد فقط إلى 713 حفاراً هذا الأسبوع.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بستة حفارات إلى 137، بينما تراجع إجمالي حفارات الغاز والنفط بخمسة حفارات إلى 851 حفارا.

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