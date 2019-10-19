شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جونسون" أند جونسون" يهبط بأكبر نسبة يومية في عشرة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرضت "جونسون أند جونسون" لصدمة جديدة حيث أعلنت سحب بودرة الأطفال من الولايات المتحدة بعد اكتشاف وكالة الغذاء والدواء مواد ضارة في هذا المنتج.



وأكدت الشركة الأمريكية للمستحضرات الطبية سحب بودرة الأطفال "بيبي باودر" من الولايات المتحدة والتي تم إنتاجها عام 2018 بعد اكتشاف الوكالة مستويات من مادة أسبيستوس".



وأوضحت وكالة الغذاء والدواء أن نسبة هذه المواد الضارة في المنتج لا تتعدى 0.00002% لكنها تظل ضارة.

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ومن مبدأ أن المصائب لا تأتي فرادى، فإن هذه المشكلة تأتي مع استمرار معاناة الشركة من دعاوى قضائية بسبب بودرة التلك التي ثبت تسببها في إصابة سيدات بسرطان المبيض.



وعلاوة على ذلك، عرضت "جونسون أند جونسون" في وقت سابق هذا الأسبوع أربعة مليارات دولار على الجهات التنظيمية الأمريكية لتسوية ما يقرب من ألفي قضية تتهم الشركة وغيرها بالترويج بمنتجات أفيونية مما تسبب في إدمانها.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "جونسون أند جونسون" بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.2% إلى 129 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 134.3 دولار وأقل سعر عند 128.9 دولار.