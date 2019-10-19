شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوكاكولا" يرتفع بأكثر من 2% بدعمٍ من انتعاش إيراداتها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "كوكاكولا" خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان شركة المشروبات الغازية عن إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات في الربع السنوي الثالث من العام الجاري مدعومةً بمبيعاتها من منتجات الصودا الخالية من السكر.



وصرح المدير التنفيذي للشركة "جيمس كوينسي" بأن أداء "كوكاكولا" يمنحها الثقة في تحسين استراتيجياتها باستمرار واستهداف أكبر عدد من المستهلكين بمنتجات متنوعة.



وحققت "كوكاكولا" صافي دخل قدره 2.6 مليار دولار أو ما يعادل ستين سنتا للسهم في الربع الثالث من 1.8 مليار دولار أو ما يعادل 44 سنتاً للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements



وبلغت الأرباح المعدلة لشركة المشروبات الغازية الأمريكية نحو 56 سنتاً للسهم في الربع الثالث، وهو ما توافق مع التوقعات.



أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد ارتفعت بنسبة 8% إلى 9.5 مليار دولار مجتازة توقعات أشارت إلى 9.4 مليار دولار في الربع الثالث.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "كوكاكولا" (KO) بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 55.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 55.3 دولار وأقل سعر عند 54.4 دولار.