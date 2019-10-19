- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوكاكولا" يرتفع بأكثر من 2% بدعمٍ من انتعاش إيراداتها الفصلية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "كوكاكولا" خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان شركة المشروبات الغازية عن إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات في الربع السنوي الثالث من العام الجاري مدعومةً بمبيعاتها من منتجات الصودا الخالية من السكر.
وصرح المدير التنفيذي للشركة "جيمس كوينسي" بأن أداء "كوكاكولا" يمنحها الثقة في تحسين استراتيجياتها باستمرار واستهداف أكبر عدد من المستهلكين بمنتجات متنوعة.
وحققت "كوكاكولا" صافي دخل قدره 2.6 مليار دولار أو ما يعادل ستين سنتا للسهم في الربع الثالث من 1.8 مليار دولار أو ما يعادل 44 سنتاً للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الأرباح المعدلة لشركة المشروبات الغازية الأمريكية نحو 56 سنتاً للسهم في الربع الثالث، وهو ما توافق مع التوقعات.
أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد ارتفعت بنسبة 8% إلى 9.5 مليار دولار مجتازة توقعات أشارت إلى 9.4 مليار دولار في الربع الثالث.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "كوكاكولا" (KO) بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 55.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 55.3 دولار وأقل سعر عند 54.4 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم "كوكاكولا" يرتفع بأكثر من 2% بدعمٍ من انتعاش إيراداتها الفصلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.