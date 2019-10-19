شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل الارتفاع مدعوماً ببيانات سوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية مدعوما بالبيانات الإيجابية التي أظهرت تحسن سوق العمل في أستراليا.



وعلاوة على ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بالاتفاق المحقق بين الولايات المتحدة والصين مشيراً إلى أنه سيسهم في تخفيف الضغوط عن كاهل الاقتصاد العالمي والتي تأتي من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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وكشفت بيانات حكومية أمس عن أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 14.7 ألف وظيفة ف سبتمبر/أيلول، وهو ما يعد دون توقعات بإضافة 15.3 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 5.2% من 5.3%.



وأعلنت المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لخروج مرن من التكتل الموحد، ولكن هذا الاتفاق لا يزال في حاجة لموافقة البرلمان البريطاني في جلسة تويت ستنعقد غداً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6841، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6853 وأقل سعر عند 0.682.