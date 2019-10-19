شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في ظل ترقب جلسة التصويت على اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق العالمية لجلسة التصويت الهامة في البرلمان البريطاني غداً لاتخاذ القرار بشأن مسودة الاتفاق المبدئية التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست".



وطالب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" برلمان بلاده بتمرير مسودة الاتفاق من أجل إغلاق ملف "بريكست" والنظر في أولويات أخرى أكثر أهمية مثل تحسين أحوال المواطنين.

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من ناحية أخرى، صرح رئيس الاحتياطي الاتحاد بمدينة "دالاس" "روبرت كابلان" بأن هناك تراجع في استثمارات الأعمال لكن سوق العمل لا يزال قوياً مشيراً إلى أنه دعم بقوة خفض الفائدة في المرتين هذا العام.



وتواصل الشركات في "وول ستريت" الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثالث، ومن بينها "كوكاكولا" التي حققت أرباحا أعلى من المتوقع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 26959 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 8119 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2990 نقطة.