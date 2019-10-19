شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النحاس بعد بيانات صينية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات صينية ضعيفة تتعلق بالبنية التحتية وسوق الإسكان.



وكشفت بيانات حكومية أن الاستثمارات في سوق العقارات الصيني ارتفعت بنسبة 10.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كما ارتفعت الاستثمارات في البنية التحتية بنسبة 4.5% خلال نفس الفترة في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بأعلى من التوقعات عند 5.8% في سبتمبر/أيلول.



وذكر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين إيجابي لكنه ليس كافياً لدرء المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي.

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وأشاد الصندوق بالتوصل إلى مسودة اتفاق حول "بريكست" مرن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 263.4 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 263.8 دولار وأقل سعر عند 258.5 دولار.