الاقتصاد

الخام الأمريكي يتحول إلى الارتفاع في انتظار بيانات أنشطة الحفر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم ماحية الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم بالتزامن مع تراجع الدولار وقبيل صدور بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.


وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم عن بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.

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كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 9.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون زيادتها بأربعة ملايين برميل.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع  سعر "ويست تكساس" عقود تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 54.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.7 دولار.


أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 59.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 59.5 دولار.

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