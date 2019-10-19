شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بشكل طفيف مع تحول الأنظار نحو تصويت "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط تحول في أنظار المستثمرين نحو جلسة التصويت التي ستنعقد غدا للوقوف على مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا أمس التوصل إلى مسودة اتفاق لخروج مرن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بمسودة الاتفاق داعياً البرلمان إلى إقراره من أجل التركيز على أولويات أخرى كتحسسين ظروف المعيشة للمواطنين وحماية المجتمع من جرائم العنف.

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وفي ذات السياق، ضمن "جونسون" تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم قبول أي دعوات لتأجيل "بريكست"، وهو ما يعني أنه حال رفض البرلمان مسودة الاتفاق، فإن بريطانيا ستخرج من التكتل الموحد دون صفقة.



وأفاد صندوق النقد الدولي في بيان بأن خطوة اتفاق "بريكست" إيجابية للنمو الاقتصادي العالمي لكن الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين ليس كافيا لدرء مخاطر الحرب التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.