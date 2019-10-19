«كوانتاس» تسيّر أول رحلة بين نيويورك وسيدني بدون توقف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيرت شركة «كوانتاس» الأسترالية أول رحلة مباشرة مساء أمس الجمعة بين نيويورك وسيدني تستغرق 19 ساعة طيران بدون توقف وتختبر خلالها التأثير النفسي والجسدي للرحلات الطويلة جداً على الركاب. وسيقوم الباحثون في أول رحلة من ثلاث رحلات تجريبية «طويلة جداً» تخطط لها «كوانتاس»، برصد تأثير الرحلة التي تستمر 19 ساعة من دون توقف على الركاب. (أ ف ب)

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