السكان والنقل.. أكبر تحديات إنتاج الكهرباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُعد النفط والغاز من أهم المصادر التي يعتمد عليها إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي. ومع التصاعد المتواصل للطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة نسب ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي الفعلية والمستهدفة، زادت أهمية قطاعات النفط والغاز، وأصبح من الضروري العمل على تثبيت مستويات الإنتاج الحالية والقدرات الإنتاجية الكامنة، لضمان توفر مصادر طلب متوسطة وطويلة الأجل تستطيع الحفاظ على استقرار الأسواق عند مستويات سعرية عادلة.

وقال تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، إن الطاقة الكهربائية تعد مطلباً رئيسياً لضمان نجاح استثمارات القطاع الخاص والعام، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه إنتاج الطاقة وقطاع النقل في عدد كبير من الدول نتيجة النمو السكاني والتحولات الهيكلية في قطاع النقل على المدى المتوسط والطويل؛ الأمر الذي يجعل من الطاقة الكهربائية نقطة مفصلية في تغيير كافة مناحي الحياة في أي مجتمع كان، وأي انقطاع في الكهرباء ستنعكس آثاره السلبية على كافة القطاعات.

كما أشار التقرير الأسبوعي إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يواصل الارتفاع، ولا يظهر أي علامات على التباطؤ، فيما تعمل الاستخدامات المتزايدة للتكنولوجيا المعتمدة على الطاقة، على رفع معدلات الاستهلاك في المستقبل. كما ستعمل زيادة الكثافة السكانية وتوسع المشاريع الصناعية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة، على زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة قد تصل إلى 40% لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2025.