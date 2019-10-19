الأسبوع المقبل بدء ترخيص «العربية للطيران أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

كشف الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، أن إجراءات الترخيص للكيان الجديد ستبدأ الأسبوع المقبل، ونوقع أن تستكمل كل الخطوات بسرعة و سلاسة، الأمر الذي سيعزز من مكانة دولة الإمارات في مجال السفر والطيران والسياحة إقليمياً وعالمياً.

أكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، في تصريحات «للخليج» أن إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي، بين «مجموعة الاتحاد للطيران» و«مجموعة العربية للطيران»، خطوة ممتازة لقطاع الطيران في الإمارات، ولسوق أبوظبي الذي لا توجد فيه خدمة الطيران الاقتصادي، حيث كانت العربية للطيران تخدم هذا السوق عبر نقل المسافرين من العاصمة أبوظبي إلى مطار الشارقة الدولي وتستغل الحركة السياحية النشطة في أبوظبي.

وأكد أن العربية للطيران أبوظبي كيان مستقل وشراكة تكاملية مع الاتحاد للطيران، بحيث يستطيع المسافر أن يحجز عبر شركة العربية للطيران أبوظبي ويستكمل رحلته إلى وجهات أخرى عبر الاتحاد للطيران، وبالتالي استغلال حقوق النقل التي تملكها أبوظبي والشبكات التي تملكها كل شركة، وكذلك الاستفادة من إمكانية وعدد الرحلات القصيرة والمتوسطة والطويلة، وستلبي حاجة شريحة واسعة من المسافرين الذين يفضلون السفر عبر الطيران الاقتصادي.

وأضاف الشيخ خالد بن عصام أن «العربية للطيران أبوظبي» ستكون مشروعاً مشتركاً ومستقلاً، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها، وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

وأشار إلى أن إطلاق العربية للطيران أبوظبي سساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وربط المطارات محلياً وإقليمياً وعالمياً.