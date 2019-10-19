الذهب فوق 1490 دولاراً.. واليورو قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولاراً، أمس الجمعة، في الوقت الذي أوقدت فيه بيانات مخيبة للتوقعات من الصين، المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر في اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر فيه اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة)، وربحت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1496.10 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، حام اليورو، أمس الجمعة، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي بلغه مقابل الدولار، الخميس، في الوقت الذي يؤمل فيه أن يحول إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو.

واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1122 دولار غير بعيد من أعلى مستوياته منذ 26 أغسطس/‏آب، البالغ 1.1140 دولار، كما استقر أيضاً مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة عند 97.581.

(وكالات)