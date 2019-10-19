«سنة لننطلق» للحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

يبدأ غداً العد التنازلي لانطلاق الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي أول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يتوقع أن يستقطب ما يزيد على 25 مليون زيارة، إلى جانب كونه أكبر إكسبو على مر التاريخ من حيث عدد المشاركين الدوليين الذين سيتجاوزون 200 مشارك بعد تأكيد أكثر من 192 دولة مشاركتها، إلى جانب العديد من الشركات والمؤسسات العالمية.

وسيكون العالم غداً على موعد مع سلسلة من الفعاليات في الدولة، لمواكبة الاحتفال الرئيسي الذي سيقام في دبي بمشاركة واسعة تحت عنوان «سنة لننطلق»، وستشمل فعاليات موسيقية وألعاباً نارية، وكثيراً من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق.

وإضافة إلى العروض الرئيسية التي تبدأ غداً في الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى العاشرة مساء في حديقة البرج سيتخلل الحفل الكبير عَدّ تنازلي في الساعة 20:20 (8:20 مساء) يعرض على واجهة برج خليفة، وهو الوقت المحدد لانطلاق إكسبو في 20 أكتوبر 2020 لتبدأ 173 يوماً من الفعاليات المذهلة.

وستقام احتفالات للآلاف في كل إمارات الدولة الأخرى تزامناً مع الحفل الذي سيقام في دبي، وسيتم تنظيمها في معالم مختلفة هي متحف اللوفر بأبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة، ستشمل جميعها فعاليات موسيقية وألعاباً نارية، وكثيراً من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى بث مباشر لعروض حفل دبي الرئيسي.

ومن 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، تتوجه أعين العالم إلى دولة الإمارات، حيث سيجمع إكسبو 2020 دبي، ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل». وسيشهد إكسبو أثناء انعقاده أكثر من 60 عرضاً حياً يومياً، وسيضم أكثر من 200 مطعم، وعروضاً لكبار النجوم والفنانين، وابتكارات ومعروضات ملهمة، وأحدث التقنيات، ومعالم معمارية مذهلة. كما سيقدم للزوار تجارب ثقافية فريدة، وأكثر من ذلك بكثير.