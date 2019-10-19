شكرا لقرائتكم خبر عن السندات الـ «جديرة بالاستثمار» تجـتــذب 7.1 مليــار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس الجمعة، إن مؤشره للمعنويات في السوق ارتفع لأعلى مستوى في ستة أسابيع مع انحسار مراهنة المستثمرين على الهبوط، بفضل أوضاع أفضل لسوق الأسهم وتدفقات على ديون الأسواق الناشئة.
وقال البنك استناداً إلى بيانات إي.بي.إف.آر إن بعض الأصول المرتفعة المخاطر استقطبت تدفقات في أسبوع حتى يوم الأربعاء مع تلقي صناديق السلع الأولية 300 مليون دولار في تدفق للأموال للأسبوع الرابع، بينما جذبت صناديق الديون المرتفعة العائد 1.9 مليار دولار وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة، تدفقات بقيمة 300 مليون دولار.
وأضاف بنك أوف أمريكا أنه في غضون ذلك، جذبت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 7.1 مليار دولار مسجلة دخول تدفقات للأسبوع التاسع والثلاثين. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر السندات الـ «جديرة بالاستثمار» تجـتــذب 7.1 مليــار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.