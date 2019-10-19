تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوى في 30 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغطت بيانات نمو صينية ضعيفة، أمس الجمعة، على مؤشرات الأسهم العالمية، وفيما تباينت المؤشرات الأوروبية والآسيوية، كبحت إعلانات أرباح إيجابية للشركات خسائر «وول ستريت»، وهدأت القلق حيال النمو العالمي؛ بعد أن نما اقتصاد الصين بأضعف وتيرة في حوالي 30 عاماً.

في بورصة نيويورك، أعلنت أكثر من 70 شركة من شركات المؤشر «إس آند بي» عن أرباحها للربع الثالث من العام الحالي، ونشرت 81٪ من هذه الشركات نتائج أفضل من المتوقع، بحسب بيانات «فاكت ست».

وبعض الشركات التي حققت نتائج أقوى من التوقعات هذا الأسبوع تشمل بنك أوف أمريكا ونيتفليكس وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي؛ حيث ساعدت نتائجهم على دفع المؤشرات الرئيسية للأعلى خلال الأسبوع.

وفي مستهل التداولات، تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، متأثرة بانخفاض سهم جونسون آند جونسون، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 64.39 نقطة بما يعادل 0.25% إلى 27004.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 1.11 نقطة أو 0.04% إلى 2996.84 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع سبع نقاط أو 0.09% إلى 8149.85 نقطة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة؛ بفعل ضغوط إضافية مع انخفاض قطاع السيارات؛ بعد تحذير من رينو بشأن المبيعات، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، في الوقت الذي يتجه فيه أسبوع اتسم بتقلب التداولات التي هيمنت عليها عناوين أنباء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صوب نهايته دون تغير يذكر. وفي آسيا، بلغ المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى في عشرة شهور، أمس الجمعة؛ وارتفع 0.18% إلى 22492.68 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع ديسمبر/‏كانون الأول من العام الماضي؛ لكنه تراجع من ارتفاع نسبته 0.88% في وقت سابق، وفي الأسبوع، صعد المؤشر القياسي 3.18%. وأغلق المؤشر توبكس، وهو مقياس لجميع الشركات في المنصة الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، منخفضاً 0.13% إلى 1621.99 نقطة.

وفي بكين، انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات، أمس الجمعة، بأكبر وتيرة في شهر، بعد بيانات النمو الاقتصادي السلبية.

وفي نهاية التعاملات تراجع مؤشر «شنجهاي» المركب بنحو 1.3% وهي أكبر وتيرة هبوط في شهر ليسجل مستوى 2938.1 نقطة، كما انخفض مؤشر «سي.إس.اي300» بنسبة 1.4% عند 3869.4 نقطة.