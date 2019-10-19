بيانات نمو ضعيفة تضغط على النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة؛ بفعل مخاوف بشأن الطلب من الصين؛ بعد أن سجلت بكين، أكبر مستورد للخام في العالم، أضعف نمو اقتصادي فصلي في نحو ثلاثين عاماً؛ بفعل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.4% إلى 59.70 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06% إلى 53.89 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 9.3 مليون برميل؛ إذ انخفض إنتاج المصافي لأدنى مستوى في عامين، بينما تراجعت مخزونات البنزين ووقود نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام 220 ألف برميل يومياً مع تراجع معدلات التشغيل 2.6 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.4 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 224 ألف برميل يومياً.