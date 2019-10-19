341 مليار دولار الاستثمار العقاري العالمي في النصف الأول بتراجع 9%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الربع الثاني من عام 2019 استمرار انخفاض الاستثمار في العقارات العالمية، حيث انخفض نشاط المعاملات على أساس سنوي بنسبة 9٪ إلى 174 مليار دولار. وبذلك يرتفع حجم الاستثمار في النصف الأول من عام 2019 إلى 341 مليار دولار، أي أقل بنسبة 9٪ عن نفس الفترة من عام 2018.

وأوضح تقرير لشركة «جي.إل.إل» أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في العديد من الأسواق، إلا أن الأساسيات تظل سليمة، ويتم ضبط عمليات الاكتتاب في الأسواق المالية، ومستويات الديون متواضعة بشكل عام. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين وانتقائيين ونتوقع أن تتراجع الاستثمارات العالمية في العقارات التجارية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 10٪ إلى 730 مليار دولار تقريباً للعام بأكمله. مع استمرار تحسن الأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون الانخفاض العالمي مدفوعاً بالضعف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكتين، لا سيما في قطاعي المكاتب والتجزئة.



الأمريكتان

حافظ النشاط الاستثماري العقاري في الأمريكتين على بداية بسيطة نسبياً لهذا العام، حيث انخفضت أحجام الربع الثاني بنسبة 3٪ إلى 76 مليار دولار، حيث تبلغ أحجام النصف الأول 145 مليار دولار، أي أقل بنسبة 8٪ من الإجمالي عن نفس الفترة من عام 2018.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ أكبر سوق في المنطقة وهو الولايات المتحدة، حيث انخفض نشاط المعاملات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 9٪ عن العام الماضي، وكانت مستويات الاستثمار أضعف أيضاً في البرازيل والمكسيك.

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أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

استمر الأداء البطيء الذي شهدناه في الربع الأول خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث انخفض الاستثمار العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 20٪ على أساس سنوي إلى 57 مليار دولار. وبذلك يصل نشاط النصف الأول إلى 109 مليارات دولار، أي أقل 19٪ من الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعد عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ النشاط. مرة أخرى، تقود الأسواق الأساسية الانخفاض مع تقلص المعاملات العقارية بأرقام مضاعفة في المملكة المتحدة (-36٪) وألمانيا (-22٪) وفرنسا (-12٪).



آسيا والمحيط الهادئ

شهد الربع الثاني انخفاضاً في أحجام الاستثمار العقاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2٪ إلى 41 مليار دولار، فقد عزز هذا الحجم الأداء العام للأشهر الستة الأولى ليرتفع إلى 86 مليار دولار، ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى النشاط القوي في الصين (بزيادة 97٪ على أساس سنوي). وبالمثل، انتعشت سنغافورة.

وتسارع نمو قيمة رأس المال في المكاتب الرئيسية بشكل طفيف خلال الربع الثاني إلى معدل سنوي بلغ 6.4٪ (عبر 30 سوقاً رئيسياً للمكاتب) في 2019، ورغم ذلك، فإن الاتجاه الأساسي لنمو رأس المال سيتحرك نحو الانخفاض بنسبة 4٪ بحلول نهاية العام.

وكانت أمستردام (+ 28٪ على أساس سنوي) وبوسطن (+ 23.5٪) من بين أبرز الأسواق العالمية أداءً على مدار العام الماضي، لكن باريس (+ 16.1٪) تلحق بأعلى أداء فصلي في قيم رأس المال من أسواق المكاتب العالمية الرئيسية خلال الربع الثاني.