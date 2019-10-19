تراجع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي والذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول احتياطي تركيا من النقد الأجنبي إلى الهبوط مجدداً بنهاية الأسبوع الماضي فاقداً نحو 1.5 مليار دولار، بينما تواصل احتياطات البنك المركزي من الذهب التراجع.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، الخميس، أن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي هبط إلى 78.396 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/‏تشرين الأول مقارنة مع 79.841 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي انخفضت بنحو 1.44 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في حين أن احتياطيات البنك المركزي من الذهب شهدت هبوطاً محدوداً لتسجل 25.809 مليار دولار في الأسبوع الماضي بدلاً من 25.990 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لإجمالي احتياطات المركزي التركي، فسجلت 104.205 مليار دولار في الأسبوع الماضي.