400 مسؤول ورجل أعمال في «الاستثمار الإماراتي الفيتنامي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هو تشي منه:”الخليج 365”



شهدت مدينة هو تشي منه جنوب فيتنام اختتام فعاليات أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي، حيث احتضنت ملتقى أعمال موسعاً بين وفد دولة الإمارات ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في المدينة، بحضور يزيد على 250 مشاركاً.

حضر أعمال الملتقى في هو تشي منه عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفو فان هوان نائب رئيس اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه، وعبيد سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، وممثلو الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص من أعضاء وفد الدولة.

وعلى هامش الملتقى، بحث عبدالله آل صالح وفو فان هوان، خلال لقاء ثنائي بحضور عبيد سعيد الظاهري، سبل التعاون بين حكومتي البلدين لتسهيل الاستثمارات وتعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالفرص المتاحة والآليات والإجراءات المطلوبة لممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادية المختلفة، وتأسيس قنوات فعالة لفهم السوق من قبل القطاع الخاص، مما يعزز توجه رجال الأعمال الإماراتيين إلى فيتنام كوجهة تجارية واستثمارية واعدة، ويشجع في المقابل الشركات الفيتنامية على استكشاف الفرص المتنوعة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي. كما اتفق المسؤولان على أهمية التعاون لتبني نموذج عمل ديناميكي يعزز قنوات الشراكة والتبادل التجاري والسياحي والثقافي.

وأكدت وزارة الاقتصاد التي نظمت فعاليات أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي بالتعاون مع سفارة الدولة في فيتنام، أن أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين حضروا فعاليات الأسبوع في مدينتي هانوي وهو تشي منه، وأن الملتقيين وفرا منصة لعقد اجتماعات مباشرة بين أعضاء وفد الدولة ومجتمع الأعمال الفيتنامي، وهو ما أثمر العديد من الشراكات الواعدة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضحت الوزارة أن هناك نسبة من حركة التبادل التجاري بين البلدين تتم عبر بلدان وسيطة، وأن الأسبوع مثل فرصة للتعريف بآليات تسهيل التجارة وحركة البضائع بصورة مباشرة والربط الفعال بين أسواق البلدين بصورة مباشرة مما يخفض كلفة التجارة الثنائية ويسهم في تنمية العوائد التجارية التي ستصب في مصلحة شركات البلدين وقطاعاتهما التجارية والاقتصادية.

وثمن شريف حبيب العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة جهود وزارة الاقتصاد لتمكين المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم إلى الدولة وإتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق جديدة.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ التابعة لموانئ أبوظبي: سعدنا بالمشاركة ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في هذا الأسبوع الهام الذي يؤسس لتقوية العلاقات الاقتصادية مع فيتنام، ويفتح آفاق التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار.