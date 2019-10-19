شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «رينو» يهبط 15% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم شركة «رينو» نحو 15% أمس مُسجلاً أدنى مستوى في 6 سنوات، مع تحذيرات مصنعة السيارات الفرنسية من تراجع أدائها المالي عن العام الجاري.
وقالت شركة صناعة السيارات الخميس، إنها تتوقع تسجيل هوامش تشغيلية عند مستوى 5% في العام الجاري، وهو مستوى أدنى من التوقعات السابقة عند 6%، كما تتوقع «رينو» تراجع إيراداتها في العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3% و4%.
وتراجع سهم «رينو» نحو 11.7% إلى 48.42 يورو، بعد أن هبط إلى 46.7 يورو أو ما يمثل 15%، في وقت سابق من الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم «رينو» يهبط 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.