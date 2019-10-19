سهم «رينو» يهبط 15%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم شركة «رينو» نحو 15% أمس مُسجلاً أدنى مستوى في 6 سنوات، مع تحذيرات مصنعة السيارات الفرنسية من تراجع أدائها المالي عن العام الجاري.

وقالت شركة صناعة السيارات الخميس، إنها تتوقع تسجيل هوامش تشغيلية عند مستوى 5% في العام الجاري، وهو مستوى أدنى من التوقعات السابقة عند 6%، كما تتوقع «رينو» تراجع إيراداتها في العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3% و4%.

وتراجع سهم «رينو» نحو 11.7% إلى 48.42 يورو، بعد أن هبط إلى 46.7 يورو أو ما يمثل 15%، في وقت سابق من الجلسة.