بلدية العين تطلع على إجراءات تسجيل الأراضي لمشروع واحة الزاوية في «الفقع»

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زار وفد من إدارة الأراضي والعقارات ببلدية مدينة العين برئاسة الدكتور علي صالح الحميري، مدير إدارة الأراضي والعقارات مشروع واحة الزاوية في «الفقع» للتعرّف إلى إجراءات تسجيل عقود البيع والشراء والتحديات التي تواجه عمليات التسجيل والتعرّف إلى التطورات ومجريات الأعمال في المشروع.

وكان في استقبال الوفد عبدالله سعيد بروك الحميري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري وعدد من العاملين بها، حيث جرى استعراض مختلف الأمور المتعلقة بإجراءات تسجيل عقود البيع والشراء، والاطلاع على آخر التطويرات في هذا المشروع الحيوي في مدينة العين.

وأطلع الوفد على إجراءات تسجيل الأراضي في المشروع بعد الإعلان عن تحويل منطقة المشروع إلى منطقة استثمارية والسماح لجميع الجنسيات بتملك الأراضي والوحدات السكنية، وتعرف على مجريات العمل في المشروع، وما تم إنجازه.

وأكد د.علي الحميري سير عمل إجراءات التسجيل، حرص ودعم بلدية مدينة العين للمطورين وأصحاب المشاريع.

وأكد خلدون محمد صالح، المدير التنفيذي لشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري أن الشركة ماضية حسب المخطط الزمني في تنفيذ مشروع واحة الزاوية وتسليم الأراضي والوحدات السكنية، موضحاً أن المشروع قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية إقبالاً كبيراً ما ساعد على بيع 95% من أراضي ووحدات المشروع.