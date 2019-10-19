220 ملياراً استثمارات 115 ألف امرأة في «عقارات دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي ل«قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري»، التابع ل«دائرة الأراضي والأملاك»، أن إجمالي حجم استثمارات النساء التراكمي في سوق «عقارات دبي» منذ بداية العمل في القطاع وحتى الآن بلغ 220 مليار درهم نتجت عن 114564 مستثمرة.

وأشارت ماجدة راشد، ل«الخليج»، إلى أن 7039 امرأة من جنسيات مختلفة سجلن في السوق العقاري المحلي في الإمارة منذ مطلع العام الجاري وحتى الوقت الراهن من سبتمبر ما يقرب من 11 مليار درهم من خلال 8250 صفقة منذ بداية 2019.

وقالت راشد: تؤكد جميع بيانات وأرقام «أراضي دبي» منذ بداية العام الجاري 2019 على أن «عقارات دبي» حافظت على زخم النمو نفسه بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة دبي وارتفاع مستويات التفاؤل بين شتى العاملين في هذا القطاع مع الإعلان عن حزمة من المحفزات والقرارات إلى جانب اقتراب موعد انطلاق فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020». وأثنت المدير التنفيذي ل«قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري»، على الدور الواضح والكبير الذي تلعبه المرأة في دائرة الاستثمار العقاري في دبي، حيث تستحوذ على حصة تنافسية من حيث عدد الاستثمارات والمستثمرات إلى جانب حجم الصفقات الذي لامس 11 مليار درهم خلال نحو ال9 شهور الماضية.

ولفتت ماجدة إلى الدور الذي تقوم به «أراضي دبي» ومواصلة تمكين المرأة ودعمها في السوق العقاري سواء من خلال الاستثمار أو العمل في القطاع، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لها داخل الدائرة، حيث تتجاوز نسبة العاملات في «أراضي دبي» 50% من إجمالي الموظفين. وأكدت على أن المرأة الإماراتية تبوأت مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي، وساهمت في نمو الاقتصاد المحلي للدولة، بفضل السياسات الاستثمارية التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تتصدر قائمة الجنسيات من حيث الأعلى استثماراً، حيث تلعب اليوم دوراً كبيراً في عملية شراء العقار أو المحرك الأساس وراء اتخاذ قرار الشراء.