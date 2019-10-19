«آي دي سي»: الإمارات مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت مجموعة IDC أن الإمارات مركزاً مهماً لقطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي وإفريقيا بأكملها، والدول المحيطة مثل الهند، لما تتمتع به من بنية اتصالات وتقنية فائقة التطور، ونظراً للدعم القوي من الحكومة.

وقال جويتي لالشانداني نائب رئيس مجموعة IDC، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ل«الخليج»، إن «آي دي سي» تتوقع تطوراً أكثر صلابة في المناخ التقني في الإمارات، والذي سيعزز مكانة الدولة كنقطة انطلاق لتوسع شركات التقنية والاتصالات في المنطقة وإفريقيا، متوقعاً أن تصل نسبة النمو في تكنولوجيا المعلومات إلى 1.8% خلال عام 2019. وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حجم سوق تكنولوجيا المعلومات إلى ما يقارب 7.86 مليار دولار (29 مليار درهم) عام 2019، مقسمة إلى 3.6 مليار دولار على الأجهزة والبنية التحتية، و1.4 مليار دولار على البرمجيات، و2.86 مليار دولار على خدمات تكنولوجيا المعلومات.