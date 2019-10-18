كتب: ضياء السقا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 12 شائعة، تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفند المركز الإعلامي الشائعات التالية: تسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيراً للنفقات، واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى يناير المقبل لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى جديد، ووقف الحكومة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، والحكومة تفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإلغاء الإعفاءات الجمركية فى قانون الجمارك الجديد وحذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية وتخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز، وفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، وإصابة أسماك البلطى بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع، وإلغاء وزارة الزراعة قطاع الإرشاد الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، واعتزام وزارة الطيران المدنى بيع مستشفى "مصر للطيران" وبيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة. وفيما يلي انفوجرافات تفند الشائعات: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكشف حقيقة تسريح عدد كبير من الموظفين.. وفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية.. وتسمم البلطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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