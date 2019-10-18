شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 3 أشهر قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق"جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتبتعد عن ذروة ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تصاعد القلق حيال احتمالات رفض البرلمان البريطاني خلال تصويت غدا السبت لاتفاق"بوريس جونسون" الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي حول"بريكست".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:24 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات بيع لجني أرباح ،بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الجلسة أعلى مستوى منذ تموز/يوليو الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات جني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،مع انخفاض بأكثر من 1.4% ،مع هبوط وسع لسهم رينو على خلفية تحذير من أرباح عملاق صناعة السيارات الفرنسي.

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توصل رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" إلى اتفاق نهائي مع المفوضية الأوروبية حول خروج البلاد من التكتل الأوروبي ،وحاز الاتفاق على موافقة زعماء أوروبا بالكامل خلال القمة الاقتصادية فى بروكسيل يوم الخميس.

لكن يتعين على جونسون حاليا الكفاح من أجل الحصول على موافقة البرلمان البريطاني خلال تصويت غدا السبت حتى يضمن خروج مرن ومنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنحو 0.3% ،بدعم أرباح إيجابية لكبرى الشركات الأمريكية خلال الربع الثالث.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، فى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ،فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.