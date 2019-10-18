شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل تباطؤ الطلب وهبوط الدولار يكبح الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن، خاصة بعد التطورات الإيجابية حول ملف الانفصال البريطاني، ويكبح الخسائر استمرار هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,487.44$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,491.99$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,494.08$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.2% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

ضعفت مستويات الطلب على أصول الملاذات الآمنة خلال هذا الأسبوع ، فى ظل التطورات الإيجابية التي شهدها ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، بالإضافة إلى بداية قوية لموسم إعلان أرباح الشركات فى الولايات المتحدة.

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وافق زعماء أوروبا بالكامل خلال القمة الاقتصادية فى بروكسيل يوم الخميس على الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يمنح المملكة المتحدة خروج مرن ومنظم من الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويواجه هذا الاتفاق عقبة أخيرة حتى يصبح قابل التنفيذ ،حيث من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على اتفاق جونسون غدا السبت فى لندن ،فى حالة رفض المشرعين البريطانيين لهذا الاتفاق ،تكون فرضية الخروج الفوضوي الأقرب للحدوث فعليا.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين عند 97.50 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

هبوط الدولار الأمريكي هذا الأسبوع ،بسبب ارتفاع المعنويات فى أوروبا ،عقب التطورات الإيجابية حول الانفصال البريطاني ،الأمر الذي زاد من إقبال المستثمرين على شراء عملات اليورو والجنيه الإسترليني على حساب العملة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 918.19 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.