شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد نمو الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة فى 3 عقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل تجدد مخاوف الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على التوالي ،خاصة بعد بيانات حكومية أظهرت نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث بأقل وتيرة فى ثلاث عقود ، هذا بجانب ارتفاع كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.75$ ، من مستوى الافتتاح عند 54.06$، وسجل أعلى مستوي عند 54.09$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 59.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.80$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.85$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد الإعلان عن اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول "بريكست".

فى بكين ،أظهرت بيانات حكومية نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام ،بأقل من توقعات الخبراء معدل 6.1% ،وسجل ثاني أكبر اقتصاد فى العالم نمو بمعدل 6.2% فى الربع الثاني.

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وتعد تلك الوتيرة الأضعف فى نحو ثلاث عقود ، بسبب الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة ،والتي أثرت كثيرا على إنتاج المصانع وتراجع الطلب الداخلي والخارجي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 11 تشرين الأول/أكتوبر، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.7مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 435.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.