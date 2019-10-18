شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين وسط أجواء سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتتخلي عن مستويات 8,000$ ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، بفعل الأجواء السلبية التي تسيطر على أكبر عملة مشفرة فى العالم ،والتي تعكسها تراجع نسبة الهيمنة لأدنى مستوى فى شهرين ونصف ،وضعف مستويات الطلب الاستثماري.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 219$ بما يعادل نسبة 2.7% إلى 7,850$ الأدنى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,069$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,120$.

حققت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل الدعم حول مستويات 8,000$.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة أكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 216 مليار$ ،مع هبوط أسعار البتكوين وأسعار عملات رئيسية أخرى.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الجمعة إلى 66.1% ، والتي تعد أدنى مستوى فى نحو شهرين ونصف ،فى أحدث علامات تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

حيث لا تزال الأجواء السلبية تسيطر على تعاملات البتكوين ، خاصة بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt ،وتجدد مخاوف تضيق القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق رقمية فى العالم.

كما كان للعقبات التنظيمية التي تواجهها مشاريع فيسبوك و تيليغرام الرقمية ،أثرا فى أضعف المعنويات فى سوق التشفير.

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رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من شركة Bitwise.

أوضحت الهيئة التنظيمية أن الصندوق لم يستوفي المتطلبات اللازمة، وقالت Bitwise أنها تعتزم إعادة تقديم اقتراحها فى المستقبل.

وقد يكون هذا القرار تمهيد لرفض باقي طلبات الصناديق المقدمة من شركات أخرى ، وكانت هناك آمال كبيرة منعقدة للموافقة على هذا النوع من الصناديق من أجل زيادة الاهتمام بالاستثمار فى تلك الفئة من الأصول الجديدة.

من ناحية أخرى ،أوضح تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة ،وقال التقرير"لا ينبغي أن يبدأ أي مشروع تشفير حتى تتم معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية على نحو ملائم".

وزاد هذا التقرير من المتاعب التي يواجها مشروع فيسبوك الرقمي "ليبرا" ،والذي من المقرر ظهوره للنور رسميا فى النصف الأول من العام المقبل.

وقال الرئيس السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة CFTC " كريستوفر جيانكارلو" أن ليبرا و آفاق العملات الرقمية للبنوك المركزية ،ستزيد من تدخلات المنظمين فى سوق التشفير".

وأضاف كريستوفر ،إذا وفرت الهيئات التنظيمية الوضوح ،فمن المحتمل أن تجتذب الجهات الفاعلة المؤسسية الكبيرة إلى السوق ،ولكن إذا كانت تلك الجهات تتطلع فقط إلى خنق المشروعات وخلق العقبات ،فقد يستغرق نمو قطاع التشفير وقتا أطول من المتوقع.