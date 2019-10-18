شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي عقب التوصل لاتفاق حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، متخليا عن ذروة خمسة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنه بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، عقب توصل الحكومة البريطانية بقيادة "بوريس جونسون" لاتفاق نهائي مع المفوضية الأوروبية حول خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي الموحد "بريكست" ، يمنع خروج البلاد الفوضوي بالموعد المقرر فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2839$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2890$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2891$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.2990$ ، بفضل الأخبار الإيجابية حول "بريكست".

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق الجنيه الإسترليني حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.5 % مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال 2019.

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وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسيل يوم الخميس على اتفاق جديد مع المملكة المتحدة البريطانية بشأن انسحابها من التكتل الأوروبي ،يمنح البلاد خروج مرن ومنظم فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

شهد هذا الأسبوع مفاوضات مكثفة حول الانفصال البريطاني ،تكلل بالنجاح يوم الخميس مع إعلان رئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر" ورئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عن التوصل لمسودة مبدئية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،تحولت إلى اتفاق نهائي عقب موافقة زعماء أوروبا بالكامل.

وقال رئيس الحكومة البريطانية"بوريس جونسون" إن الاتفاق صفقة عظيمة تعبر عن إرادة حقيقية من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ،وحث البرلمان البريطاني الموافقة على الاتفاق ،حتى يتحول تركيز الحكومة إلى الأولويات فى البلاد ، مثل رفع مستوي المعيشة للمواطنين وحماية البيئة وحماية المجتمع من جرائم العنف.

حيث من المقرر أن يطرح "بوريس جونسون" اتفاق بريكست إلى التصويت داخل البرلماني البريطاني غدا السبت ،كخطوة أخيرة حتى يصبح هذا الاتفاق قابل للتنفيذ الفعلي ، حال وافق المشرعين البريطانيين عليه.

ووصف جونسون الاتفاق إنه أفضل صفقة تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي ،وطلب المضي قدما فى تنفيذ بريكست حتى فى حالة رفض البرلمان لهذا الاتفاق ،بما يعني أن فرضية خروج البلاد الفوضوي لا تزال قائمة حتى الآن!