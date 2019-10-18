شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أكثر من شهرين أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 108.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.66، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.52، بينما حقق الأعلى له عند 108.69.

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هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في آب/أغسطس، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.5%، وأظهرت أيضا القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منها الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج في مؤتمر الطاقة والاقتصاد الذي يستضيفه فرع دنفر لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مؤتمر تشارترد لإدارة الدخل الثبات للمحلل المالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي يحضرها ممثلو الصندوق وممثلو البنك الدولي في واشنطون، ونود الإشارة، لكون تلك الاجتماعات تعد مفتوحة للصحافة.