شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الربيل بأكثر من ثلاثة بالمائة لما دون حاجز 0.3$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الربيل بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بقرابة 0.01$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى له لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر ضمن عمليات تصحيحية محدودة عقب ارتفاعها بالأمس بأكثر من ستة بالمائة للأعلى لها في شهر ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين في الأصول الرقمية لمؤتمر سول في سنغافورا في 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي تمام الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 3.12% إلى مستويات 0.29239$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.30210$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29112$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.30233$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.78$ مليار.

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هذا تحقق الربيل حالياً مكاسب أسبوعية تفوق 5%، مستكملة مسيرات الأسبوعان الماضيان، بعد أن حققت الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 9%، كما لا تزال تعكس مكاسب شهرية بقرابة 14% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل قد محيت مكاسب مطلع هذا العام وذلك بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الشهر المقبل وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء العملة الرقمية المشفرة إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في عام 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في عام 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في عام 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.