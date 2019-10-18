شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 0.6836، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6824، بعد أن حقق الزوج الأعلى له منذ 18 من أيلول/سبتمبر الماضي عند 0.6839، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6821.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج في مؤتمر الطاقة والاقتصاد الذي يستضيفه فرع دنفر لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مؤتمر تشارترد لإدارة الدخل الثبات للمحلل المالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي يحضرها ممثلو الصندوق وممثلو البنك الدولي في واشنطون، ونود الإشارة، لكون تلك الاجتماعات تعد مفتوحة للصحافة.